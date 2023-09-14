الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير ليبى: انهيار سد درنة فاقم الأزمة ورفع أعداد ضحايا "دانيال"

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية الليبى، محمد دومة

أكد وزير الموارد المائية الليبي، محمد دومة، أن ليبيا تواجه كارثة كبيرة لم تشهدها منطقة حوض المتوسط، موضحا أن الوضع في درنة والمنطقة المحيطة كارثي، فضلاً عن انقطاع الطرقات وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي، جراء عاصفة دانيال.

وأضاف وزير الموارد المائية الليبي، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن انهيار السد في درنة فاقم الأزمة ورفع أعداد الضحايا جراء العاصفة، ونعمل على تقديم المعونات الإنسانية اللازمة لإعادة شبكات المياه وتوفير المساكن الملائمة للمتضررين، فضلاً عن إرسال جميع المعدات اللازمة لتشغيل محطة المياه في درنة لإعادتها للعمل مرة أخرى.

كما كشف وزير الموارد المائية الليبي عن أن جلسة البرلمان اليوم ستضع ميزانية طوارئ خاصة لإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد.

تعليق الدراسة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة عن تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في أنحاء البلاد 10 أيام مراعاة للظروف التي اجتاحت البلاد.

وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قررت تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في جميع أنحاء ليبيا لمدة 10 أيام مراعاة للظروف المأساوية للبلديات المنكوبة".

وأضاف: "وجهت وزارة التعليم بوضع خطة للتكفل بعودة التلاميذ في هذه البلديات للدراسة وتوفير مقار مؤقتة لهم".

وفي سياق متصل، وفق البيان، أعلن الدبيبة عن أن "باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة (شرق) للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

آثار إعصار دانيال العاصفه إعصا دانيال إعصار دانيال ليبيا انهيار السد

مواد متعلقة

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

السعودية تعلن إعدام "البلوى" و"العزونى" بتهمة الخيانة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

ترحيل السورى "محمد كبة" للصالح العام

6 مليارات جنيه إيرادات اقتصادية قناة السويس فى 2022/ 2023

"معيط": لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة فى تطبيق التأمين الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟