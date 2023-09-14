نورلاند: المساعدات الأمريكية لليبيا فى جهود الإغاثة من الفيضانات بلغت مليون دولار

أعلن المبعوث الخاص السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مساء الأربعاء، أن حجم المساعدات الأمريكية لليبيا في جهود الإغاثة من الفيضانات التي ضربت مدن الشرق الليبي والناجمة عن الإعصار دانيال، بلغت مليون دولار حتى اللحظة.

وقال نورلاند ، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في هذا المصاب الجلل. ويبلغ المستوى الحالي لمساهمات الولايات المتحدة في جهود الإغاثة من الفيضانات مليون دولار".

وأكد نورلاند أنه بالتشاور مع فريق المساعدة على الاستجابة للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف "نواصل العمل مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتوفير المزيد من الدعم".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال السفير الأمريكي، إنه أصدر إعلانًا رسميًا عن الاحتياجات الإنسانية استجابةً للفيضانات المدمرة في ليبيا.

وأضاف نورلاند: "أن إعلان الاحتياجات الإنسانية سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا".

وتابع: "نقوم بالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدات الأمريكية الرسمية".

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص: "اتصل بنا العديد من الليبيين الأمريكيين الراغبين في تقديم مساهمات خاصة لجهود الإغاثة وسنعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها".

إلى هذا، قالت السلطات الصحية في ليبيا، إن فرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول حتى الآن إلى مئات الضحايا جراء الفيضانات في المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال، في الوقت الذي بات عدد القتلى مرشحا للزيادة بصورة كبيرة.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، ذكرت في وقت سابق أنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال، التي ضربت مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.

عدد ضحايا الكارثة مرشح للزيادة

ويتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال.