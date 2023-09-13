الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البرلمان الليبى" لـ القاهرة الإخبارية: تخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة آثار الإعصار فى ليبيا

الإعصار فى ليبيا
الإعصار فى ليبيا

قال عبدالله بليجق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إنه سيتم تخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة آثار إعصار دانيال في ليبيا.

نعمل على توفير مساكن ملائمة للمتضررين من العاصفة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم العمل على توفير مساكن ملائمة للمتضررين من العاصفة، وتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار لبحث تقديم المساعدات.

وأوضح متحدث مجلس النواب الليبي أنهم بحاجة إلى استخدام معدات خاصة ومروحيات للوصول إلى المتضررين.

البرلمان الليبي ليبيا إعصار دانيال درنة آثار إعصار دانيال

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟