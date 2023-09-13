"البرلمان الليبى" لـ القاهرة الإخبارية: تخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة آثار الإعصار فى ليبيا

قال عبدالله بليجق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إنه سيتم تخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة آثار إعصار دانيال في ليبيا.

نعمل على توفير مساكن ملائمة للمتضررين من العاصفة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم العمل على توفير مساكن ملائمة للمتضررين من العاصفة، وتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار لبحث تقديم المساعدات.

وأوضح متحدث مجلس النواب الليبي أنهم بحاجة إلى استخدام معدات خاصة ومروحيات للوصول إلى المتضررين.