«صميدة» يُصدر قرارًا بتعيين اللواء طارق رسلان أمينًا عامًا لحزب المؤتمر

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ قرارًا بتعيين اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ أمينًا عامًا للحزب، وتعيين أحمد خالد أمينًا عامًا مساعدًا للحزب.

من جانبه، وجه اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر، الشكر للربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وجميع قياداته، على ثقتهم الغالية وإصدار قرار تعيينه أمينًا عامًا للحزب.

وأضاف اللواء طارق رسلان ، أن الفترة القادمة ستشهد تحركات كبيرة للحزب على كافة القطاعات الجغرافية لاستكمال مسيرة الحزب السياسية، متمنيًا أن يعينه الله على تلك المسئوليه لما فيه الصالح للوطن.

أحمد مقلد رئيسًا للهيئة البرلمانية

وكان الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ قد أصدر أمس قرارًا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفًا للنائب محمد طلبة.

كما عين الربان عمر صميدة، الزميلة ماجدة بدوي أمينًا للإعلام بحزب المؤتمر.

يأتي هذا فيما أعلن الحزب تدشين مبادرة "ماذا تريد من الرئيس؟" وتكليف غرفة العمليات بإدارة المبادرة.

قررات لجنة دعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقررت اللجنة المشكلة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك في أول اجتماع لها بعقد وتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات الداخلية بالحزب، وذلك لوضع خطة عمل الحزب أثناء عملية انتخابات رئاسة الجمهورية.

ثانياً: تكليف اللجنة المشكلة بالقرار التنظيمى رقم (٦٣/٢٠٢٣) بالتنسيق مع جميع المستويات الهيكلية والتنظيمية للحزب بالإشراف على تلك الفعاليات وورش العمل واستلام مخرجاتها وصياغة الخطة النهائية لتحرك الحزب خلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية.

ثالثًا: انعقاد اللجنة الموضحة أعلاه بشكل دائم للعمل على متابعة خطة عمل الحزب خلال فترة انتخابات الرئاسة.

رابعًا: تشكيل غرفة عمليات الحزب تحت إشراف أحمد خالد وتكليفه رئيسًا لها.