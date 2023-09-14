الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد المغربى للدراسات الإستراتيجية: المغرب بعد الزلزال لن يعود كما كان قبله

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن الهدف الأساسي الأول لتداعيات الزلزال المدمر في المغرب هو البحث عن ناجيين، والوصول للأماكن المعزولة، وتوفير الغذاء والمأوى للمتضررين، ولابد من استرجاع ثقة الدولة التي عليها مسئولية كبرى لإعادة بناء الإنسان وليس الأرض فالمغرب بعد الزلزال لن يعود كما كان قبله.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تأمل لإعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمجال القروي وهذا الزلزال أكد أن هناك نوع من القصور في السياسات العمومية والدولة ستأخذ الأمور بجدية وإعادة النظر في كل المناطق التي تعاني من الفقر والتهميش.

على الإنسان الاستفادة من هذه التجربة 

وتابع، أن الزلزال بقدر ماكان مدمرًا بقدر ما أظهر عن أشياء إيجابية وهي قيمة المغرب وظهور المغرب الأمة وأنه يقوده ملك كبير وهذا ما برهن عليه من خلال زيارة مراكش واحتضانه لكل الضحايا وتبرعه بالدم، مؤكدًا أنه على الإنسان الاستفادة من هذه التجربة حتى لا تتكرر.

المرصد المغربي المغرب الزلزال لن يعود استرجاع ثقة الدولة

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