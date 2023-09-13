الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البرلمانى الليبى" لـ القاهرة الإخبارية: ضحايا "درنة" جراء العاصفة "دانيال" 7 آلاف

فيضان ليبيا
فيضان ليبيا

قال عبدالله بليجق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن عدد ضحايا مدينة درنة جراء العاصفة دانيال بلغ 7 آلاف حتى الآن.

البرلمان الليبى: درنة أصبحت مدينة منكوبة 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "درنة" أصبحت مدينة منكوبة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهة تداعيات الكارثة.

وأوضح أنه سيتم تخصيص ميزانية طوارئ لمعالجة آثار الإعصار في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على توفير مساكن ملائمة للمتضررين من العاصفة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار لبحث تقديم المساعدات.

ليبيا درنة البرلمان الليبي ضحايا درنة عاصفة دانيال

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