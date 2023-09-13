السنوسي الحليق لـ"الدستور": الوضع مأساوي في ليبيا والكارثة أكبر مما نتخيل

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الحليق، إن الوضع مأساوي في البلاد جراء عاصفة دانيال فالوضع أكثر مما هو متخيل فلم تشهد ليبيا كارثة مثل هذا من قبل.

وأوضح السنوسي الحليق في تصرحات خاصة لـ"الدستور"، أن الآلاف ماتوا وهناك تقارير عن فقدان عشرات الآلاف من المواطنين جراء العاصفة، مشيرًا إلى وجود ضحايا مصريين جراء العاصفة وتوجد جثامينهم في مستشفي البيضاء.

مطالب بدعم ليبيا لمواجهة الكارثة

وقال الحليق: "نريد أن يكون هناك دعم من جميع الدول والمجتمع الدولي لليبيا لأن الوضع سئ جدا أكثر مما نتوقع، ونريد من المجتمع الدولي أن يقف معنا ليس بالبطاطين والتموين أو الأكل فهذا موضوع غير مهم فالليبين عائلة واحدة يعيشون مع بعض إنما المشكلة في عمليات الانقاذ والبحث عن الضحايا والمفقودين".

وأعرب نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عن شكرهم لمصر والإمارات والسعودية والجزائر الذين أرسلوا معدات إنقاذ وخبراء لدعم العثور على الناجين وانتشال الضحايا ومساعدة المصابين.

وأشار “الحليق” إلى أن العاصفة جاءت في فترة الأمطار التي تشهدها ليبيا كما أن انهيار السد في درنة تسبب في تفاقم الكارثة.

وشدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة أن يكون هناك تحقيق في هذه الكارثة ومعرفة الأسباب الجوهرية التي تسببت في وقوع كارثة كهذه، مشيرًا إلى أن الحكومات التي مرت على ليبيا أهملت عمليات صيانة السدود خاصة في درنة وهو ما أدى لمضاعفة حجم الكارثة حيث انهارت السدود التي كانت تحجز كميات ضخمة من المياه.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن هذه الكارثة تسلط الضوء على الحاجة إلى تكثيف العمل في "الحملة الدولية للإنذار المبكر للجميع" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر الأطراف كوب 27 في مصر العام الماضي، والتي تستهدف تغطية جميع سكان العالم بخدمات الإنذار المبكر خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال خطة قيمتها 3.1 مليار دولار.