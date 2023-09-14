وزيرة الهجرة لـ"الدستور": نتابع مستجدات إغاثة المصريين فى ليبيا لحظة بلحظة

تتابع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطورات عمليات إجلاء جثامين المصريين والمصابين من ليبيا جراء العاصفة دانيال.

وأكدت السفيرة سها جندي أن القوات المسلحة قامت بدور هام، ولم تتوان لحظة عن تقديم الجهد لأهالي الضحايا المصريين في ليبيا جراء العاصفة دانيال، وبعثت بطائرات فورًا لنقل الجثامين.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هناك العديد من الضحايا لم يتم التعرف عليهم، ولكن بمجرد التأكد أنهم مصريون من قبل مركز طبرق الليبي، تم على الفور نقلهم وإدخالهم المستشفيات المصرية"، مشيرة إلى أن بعض الأهلي تعرفوا على مجموعة من المصابين، ولكن يظل هناك مصريون لم يتم التعرف عليهم.

وأوضحت أن أهالي 87 متوفى تعرفوا على جثامين أبنائهم، مشيرة إلى أنه تمت إعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم بأرض الوطن.

وحول البيان الذي أعلنته المنظمة الدولية للهجرة، والذي يشير إلى أن عدد الضحايا المصريين جراء الفيضانات في ليبيا بلغ 250 قتيلًا، أكدت “جندي” أنه يجب التأكد أولًا من الأوراق الثبوتية حتى يتم التأكد من أعداد الضحايا، خاصة أن الكثير من فقدوا من المصريين جراء العاصفة دانيال لم يتم التعرف عليهم بسبب عدم توافر الأوراق الثبوتية معهم، أو أنهم من الأساس دخلوا ليبيا دون أوراق بحثًا عن فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على قدم وساق من خلال غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وأن القوات المسلحة أرسلت طائرات للاستطلاع ولنقل المصريين سواء الناجين أو المتوفين، مشيرة إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تتابع تطورات الأزمة على مدار الساعة.

وجددت الوزيرة مناشدتها لأهالي المفقودين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن بيانات المفقودين على موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب: +20 122 282 6111_+20 111 138 4838، حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين، لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين.

