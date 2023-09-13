الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تهيب بأهالى المفقودين فى ليبيا التواصل معها لإرسال بياناتهم

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبناءهم جراء العاصفة "دانيال"، التي وقعت في ليبيا خلال الأيام الماضية، معربة عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية، للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية على أبنائنا من المصريين المتواجدين في ليبيا، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الهجرة على تحري الدقة، والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار.

وصول ٨٧ جثمانًا لمصريين توفوا في ليبيا ودفنهم في محافظاتهم

وقدمت السفيرة سها جندي وافر التقدير للقوات المسلحة للدور الذي تقوم به، حيث نفذت إجلاء لعدد ٨٧ جثمانًا لمصريين توفوا جراء الكارثة، وتم التعرف على أسمائهم، كما قامت قواتنا بإخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجار علاجهم في المستشفى الميداني المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تترك أبناءها، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع السلطات الليبية استطاعت أن تقوم بطلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين، وكذا لإعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها، لدفنهم إلى مثواهم الأخير بأرض الوطن.

وزيرة الهجرة تهيب بأهالي المفقودين المصريين في ليبيا التواصل مع الوزارة لإرسال بياناتهم

وتهيب وزارة الهجرة بأهالي المفقودين التواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين على موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب: 
+20 122 282 6111
+20 111 138 4838
حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين.

هذا وتتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تطورات الأزمة على مدار الساعة.

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