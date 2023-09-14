رغد عدم وجود أدلة.. عزل بايدن يشعل الصراع بين البيت الأبيض والكونجرس

وسط احتدام المعركة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بامكانية عزل الرئيس جو بايدن، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن فريق الرئيس بايدن سوف يعمل على تشويه سمعة التحقيق في قضية المساءلة بين الناخبين المستقلين والديمقراطيين، رغم أنه لا يوجد دليل حتى الان يثبت صدق اتهامات الجمهوريين ضد بايدن.

مساءلة بايدن

ويعمل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي" جمهوري"،على عزل جو بايدن، حيث يتهم الرئيس بأنه تلقى رشاوى خلال فترة عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فضلا عن تورطه في العديد من القضايا التي يواجهها نجله هانتر بايدن واستغلال النفوذ.

الجمهوريون لم يقدموا أي أدلة

وقالت الصحيفة: بينما يبدأ الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس بايدن، ينفذ البيت الأبيض استراتيجية مخطط لها حيث اختار فريق دفاع بايدن مواجهة التهديد الجمهوري من خلال إقناع الأمريكيين بأن التحقيق ليس أكثر من دعاية حزبية تقودها معارضة متطرفة.

وبعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن التحقيق استجابة لضغوط من جناحه اليميني، اتخذ البيت الأبيض وحلفاؤه موقف الهجوم يوم الأربعاء، ورفضوا الاتهامات الموجهة ضد الرئيس ووصفوها بأنها لا أساس لها ومفضوحة، وهاجموا المحققين لتشويههم الأدلة، وإصدار ومناشدات جمع الأموال للداعمين الماليين والضغط على وسائل الإعلام لتأطير الصراع وفقًا لشروطهم.

وتابعت نيويورك تايمز، في أول 24 ساعة من التحقيق، لم يتقدم الجمهوريون في مجلس النواب بأي طلبات جديدة للحصول على وثائق، ولم يصدروا أي مذكرات استدعاء جديدة، ولم يطالبوا بشهادة جديدة ولم يطرحوا أي مواد محتملة للعزل، وبدلاً من ذلك، ذهبوا إلى الكاميرات ليصفوابايدن بالكذاب والمحتال، لذلك توجه المدافعون عن بايدن إلى الكاميرات للرد على إطلاق النار.

تورط بايدن مع نجله

وأضافت أن التحقيق الجمهوري لم يقدم حتى الآن دليلا ملموسا على جريمة ارتكبها الرئيس، كما اعترف حتى بعض الجمهوريين بينما تشير الاتهامات إلى نجله هانتر بايدن، حيث كان يتاجر باسم العائلة لتأمين ملايين الدولارات من الأعمال، بما في ذلك من الشركات الأجنبية، وأنه كان يتصل بوالده أحيانًا عبر الهاتف مع العملاء المحتملين لإثارة إعجابهم.

لكن الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن شهد أن الرئيس بايدن لم يشارك إلا في ثرثرة فارغة، وليس في العمل خلال تلك المكالمات، ولم يتم تقديم أي دليل يشير إلى أن السيد بايدن نفسه تلقى أي أموال من المعاملات التجارية لابنه أو استخدم سلطته كنائب للرئيس لصالح المصالح المالية له.

كيف يواجه البيت الأبيض "المساءلة"

وقالت الصحيفة أنه بالنسبة لفريق بايدن، تتمثل المهمة الآن في تشويه سمعة التحقيق في قضية المساءلة بين الناخبين المستقلين والديمقراطيين الضالين قبل أن يصل إلى ذروته. وهي استراتيجية استخدمها في الماضي رؤساء آخرون مستهدفون بالعزل، مثل بيل كلينتون ودونالد ترامب.

ولقد ساعد الجمهوريون حتى الآن جهود بايدن، وكثيرًا ما يتحدثون عن التحقيقات مع عائلة الرئيس بعبارات سياسية صارخة، حيث سبق وقال ترامب : لابد من عزل بايدن لأنهم "فعلوا ذلك بنا!"، كما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قالت النائبة مارجوري تايلور جرين إنها أخبرت ترامب، أنها تأمل في إجراء تحقيق لعزلة طويلة ومؤلمة للغاية لجو بايدن.