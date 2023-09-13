بنس أو ساندرز.. من الأوفر حظا حال تخلف بايدن وترامب عن الانتخابات؟

تحتدم الساحة الأمريكية بالعديد من المعارك التي يخوضها كبار رجال الساسة في الولايات المتحدة، التي ستشهد انتخابات رئاسية العام القادم 2024، ويأتي هذا بينما يواجه الرئيس الحالي جو بايدن تحقيقات من قبل الكونجرس تهدف لعزله فضلا عن التهم التي يواجهها نجله هانتر بايدن، بينما يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب بالفعل أمام القضاء، ما يترك المشهد أمام تساؤل واضح، من سيكون المرشح لانتخابات الرئاسة 2024 حال عدم ترشح بايدن وترامب.

عزل بايدن يهدد الديمقراطيين

ويعمل رئيس مجلس النواب الامريكي كيفن مكارثي (جمهوري) على فتح تحقيق ضد الرئيس بايدن يهدف لعزله بحجه أنه أساء استخدام السلطة عندما كان نائب للرئيس الأسبق باراك أوباما، فضلا عن اتهام مكارثي له بتورطه في القضايا التي يواجهها نجله هانتر بايدن.

قضايا ترامب تهدد الجمهوريين

ويخضع الرئيس السابق دونالد ترامب للعديد من القضايا الجانئيه وأبرزها، محاولة تزوير نتائج انتخابات الرئاسة الامريكية السابقة في 2020، فضلا عن تشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة الأمريكية

وفي حال عدم ترشح ترامب وبايدن، من المتوقع أن تصبح تميمة الحظ من نصيب رون ديسانتيس حاكم فلوريدا الذي أطلق رسميًا حملته الرئاسية لعام 2024 في 24 مايو في إعلان على تويتر و صور نفسه على أنه المنافس الجمهوري الشرعي الوحيد لترامب.

رون ديسانتيس

ووفقا لما نقلته وكالة اسوشيتدبرس، صنع حاكم فلوريدا صراعا مع شركة ديزني بسبب معارضة عملاق الترفيه لمشروع قانون أطلق عليه النقاد اسم قانون "لا تقل مثليًا"، والذي يحظر تدريس أو مناقشة قضايا المثليين “ LGBTQ ” في المدارس العامة في فلوريدا لجميع الصفوف الدراسية، وتحت حكمه، حظرت الولاية أيضًا عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل ومنعت الكليات العامة من استخدام التمويل الفيدرالي أو الحكومي في برامج التنوع.

كذلك افتتح الجمهوري مايك بينس نائب الرئيس السابق ترامب محاولته للوصول إلى البيت الأبيض في 7 يونيو في ولاية أيوا بانتقادات قوية لترامب، واتهم رئيسه السابق بالتخلي عن المبادئ المحافظة، وقال إن تصرف ترامب وتقاعسه في 6 يناير كان بمثابة تقصير في أداء الواجب.

وأثناء إشادته بإنجازات "إدارة ترامب وبنس"، قال بنس إن ترامب عرّض عائلة نائب الرئيس وحياة الجميع في مبنى الكابيتول الأمريكي للخطر من خلال إصراره الكاذب على أن بنس لديه القدرة على إلغاء نتائج انتخابات 2020.

تيم سكوت

أطلق تيم سكوت سيناتور كارولينا الجنوبية حملته في 22 مايو في مسقط رأسه في شمال تشارلستون وسيق ورفض سكوت، الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، فكرة أن البلاد عنصرية بطبيعتها ورفض تدريس نظرية العرق النقدية.

نيكي هالي

أصبحت نيكي هالي سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية أول منافس رئيسي من الحزب الجمهوري لترامب عندما بدأت حملتها في 15 فبراير في تشارلستون وهي المرأة الوحيدة في مجال الحزب الجمهوري.

فيفيك راماسوامي

يعتبر فيفيك راماسوامي رجل أعمال ثري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومؤلف كتاب "Woke, Inc." وقد بدأ حملته الرئاسية في 21 فبراير بفيديو ومقالة افتتاحية، وقال انه ابن مهاجرين هنود، وقد اكتسب مكانة في الدوائر المحافظة بسبب انتقاداته لحركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا لقد قام بتمويل حملته ذاتيًا إلى حد كبير حتى الآن.

آسا هاتشينسون

أطلق آسا هاتشينسون حاكم ولاية أركنساس السابق الذي تولى فترتين حملته الرئاسية في 26 أبريل في بنتونفيل، متعهدا "بإبراز أفضل ما في أمريكا" وإصلاح وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، وأعلن حملته بعد وقت قصير من توجيه الاتهام لترامب من قبل هيئة محلفين كبرى في نيويورك، ودعا الرئيس السابق إلى الانسحاب من السباق قائلا: "المنصب أكثر أهمية من أي شخص فردي".

روبرت ف. كينيدي جونيور

وهو ابن شقيق الرئيس جون كينيدي وابن المدعي العام روبرت كينيدي، وقد برز كواحد من الأصوات الرائدة في الحركة المناهضة للقاحات، حيث وصف خبراء الصحة العامة وحتى أفراد عائلته عمله بأنه مضلل. وخطير كما تم ربطه بشخصيات يمينية متطرفة في السنوات الأخيرة.

بيرني ساندرز

كما أعلن الديمقراطي بيرني ساندرز عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة لمنافسة بايدن على ورقة ترشح الحزب الديمقراطي فيما أثار ترشحه تساؤلات عديدة لاسيما ويبلغ من العمر الحادية والثمانون.

جدير بالذكر أن ساندرز لم يدعم هيلاري كلينتون التي كان لها ثقل في الحزب الديمقراطي، أثناء الانتخابات الداخلية للفوز بترشيح الحزب في عام 2016.

غافين نيوسوم

يعتبر غافين نيوسوم رائد تجارة النبيذ في الولايات المتحدة وتم انتخابه عمدة لسان فرانسيسكو في عام 2018 ويبلغ من العمر 55 عامل ومنح الأذن بزواج المثليين بصفته عمدة سان فرانسيسكو فيي عام 2004 مخالفاً قانون الولاية، ويسعى لحسم بطاقة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة بدلا من بايدن لكن فرصه ضعيفة للغاية.