الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: لن نبيع للصين أى مواد تساعدها على صنع قنبلة نووية

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصين تواجه مشاكل اقتصادية الآن، فيما يتعلق بالنمو والسياسات التي تتخذها الصين، لن تجعلها تغزو تايوان.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا نبحث عن إلحاق ضرر بالصين، نريد الصين على ما يرام من خلال اتباع القواعد وتحسين الاقتصاد".

 

بايدن: لا نية لدى أمريكا للإضرار بالصين 

واردف: "لا أريد الابتعاد عن الصين، لكن لن أبيع للصين مواد يمكن أن تعزز قدراتها النووية لصنع قنابل نووية، والانخراط في أنشطة تضر المنطقة".

وختم بالتأكيد على عدم وجود نية أمريكية للإضرار بالصين.

بايدن الصين تايوان أمريكا القاهرة الإخبارية

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