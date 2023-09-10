الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: نأمل بعقد لقاء مع الرئيس الصينى فى أقرب وقت

بايدن
بايدن

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يأمل في عقد لقاء مع الرئيس الصيني في أقرب وقت.

بايدن: نريد من الصين احترام القواعد العالمية

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه يريد  من الصين احترام القواعد العالمية، وأن هناك اتفاقا في مجموعة العشرين على الحاجة لسلام عادل في أوكرانيا.

بايدن: لا نريد بيع مواد تستخدمها الصين لصناعة أسلحة نووية

وأردف: "لا نريد بيع مواد تستخدمها الصين لصناعة أسلحة نووية"، كما أكد أن مجموعة العشرين تعمل على تخفيف عبء الدين في مختلف أنحاء العالم، وأن الولايات المتحدة لن تبتعد عن المحيط الهادئ.

بايدن الرئيس الصيني قمة العشرين أسلحة نووية القاهرة الإخبارية

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