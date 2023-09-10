بايدن: نأمل بعقد لقاء مع الرئيس الصينى فى أقرب وقت

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يأمل في عقد لقاء مع الرئيس الصيني في أقرب وقت.

بايدن: نريد من الصين احترام القواعد العالمية

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنه يريد من الصين احترام القواعد العالمية، وأن هناك اتفاقا في مجموعة العشرين على الحاجة لسلام عادل في أوكرانيا.

بايدن: لا نريد بيع مواد تستخدمها الصين لصناعة أسلحة نووية

وأردف: "لا نريد بيع مواد تستخدمها الصين لصناعة أسلحة نووية"، كما أكد أن مجموعة العشرين تعمل على تخفيف عبء الدين في مختلف أنحاء العالم، وأن الولايات المتحدة لن تبتعد عن المحيط الهادئ.