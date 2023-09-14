الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4250 زيارة منزلية ضمن فعاليات "بلدي أمانة" بأسوان

الفعاليات
الفعاليات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 25 ألفًا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجع بمركزيّ إدفو وكوم أمبو، وذلك استمرارًا لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة".

توفير أوجه الدعم لحملة بلدى أمانة 

ووجّه محافظ أسوان، بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية  "حياة كريمة". 

تفاصيل الحملة 

من جهتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة "بلدي أمانة" من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالي والمواطنين. 

ولفتت إلى أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام. 

هدف الحملة 

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى أن حملة "بلدي أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع. 

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