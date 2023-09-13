يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023 مؤخرًا، حيث تقوم القناة بشكل مستمر في تغيير ترددها ولتقديم الصورة للمشاهد بجودة عالية.

وتُعد قناة أون سبورت من أهم القنوات المصرية الرياضية التي تذيع جميع المباريات المحلية والكثير من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2023

يمكن الآن لجميع عشاق ومشجعي نادي الزمالك والنادي الأهلي وغيرهما من أندية الكرة المصرية استقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الأولى من خلال إدخال التردد التالي في جهاز الاستقبال:

ترددات قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد

يمكنك تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على الرسيفر من خلال كتابة التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات

كما قامت قناة أون تايم سبورت بتوفير ترددها بجودة HD لتوفير جودة بث مميزة للمشاهد، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3

يوجد ثلاث ثلاث قنوات من أون تايم سبورت، وذلك بهدف تغطية جميع الأحداث الرياضية التي قد تكون في نفس الوقت، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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