الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "كاف" يعلن مواعيد مباريات ربع نهائى الدورى الإفريقى

الدوري الأفريقي
الدوري الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات الدوري الأفريقي والذي ينطلق خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر.

ويشارك في البطولة 8 أندية هي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي والوداد المغربي وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

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نتائج قرعة الدوري الإفريقي

وأسفرت قرعة الدوري الإفريقي عن مواجهات قوية بدءًا من الدور ربع النهائي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني، والفائز من تلك المواجهة سيواجه الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي.

ويلتقي مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي، والفائز من تلك المواجهة يصطدم بالفائز من مواجهة الوداد وإنيمبا.

مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الإفريقي

الأهلي × سيمبا

مباراة الذهاب

تقام في تنزانيا يوم 20 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.


مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.


صن داونز × بترو أتلتيكو

مباراة الذهاب

تقام في أنجولا يوم 21 أكتوبر في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب

تقام في جنوب أفريقيا يوم 24 أكتوبر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.


الترجي × مازيمبي

مباراة الذهاب

تقام مباراة الذهاب في الكونغو يوم 21 أكتوبر في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.


مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب في تونس يوم 25 أكتوبر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.


الوداد × إنيمبا

مباراة الذهاب

تقام مباراة الذهاب في نيجيريا يوم 22 أكتوبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.


مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 25 أكتوبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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