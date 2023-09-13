"المصريين الأحرار": تكليف مصطفى الخيال مساعدًا للأمين العام لشمال الصعيد

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف مصطفى محمد عبدالعزيز علي الخيال، قائمًا بأعمال مساعد الأمين العام لقطاع شمال الصعيد، وصدّق الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، على القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته، وأيضًا لائحة النظام الأساسى للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الخيال رجل أعمال له باع في الفن التشكيلي، حيث درس الفنون التشكيلية وإدارة الأعمال ومن الرواد في فن النحت، وشارك بالعديد من المعارض المحلية والدولية.

كما حصل القائم بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع شمال الصعيد، على اعتمادات منها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستشاري تصميم وتنفيذ لكبرى شركات المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهم في تصميم وتنفيذ العديد من مداخل وتطوير عواصم المدن الجديدة والمحافظات وأعمال الميادين التذكارية، ومشروعات حياة كريمة في القرى وبعض مشروعات الإسكان الخاصة الأخرى.

وله باع في العمل العام وعضو مؤسس اتحاد أهالى الجيزة، وحاصل على دورات دراسات أكاديمية ناصر العسكرية واستراتيجيات، كان مساعد الأمين لجبهة دعم الوطن بمنطقة سيناء ومدن القناة وواحد من قادة حملة كمّل جميلك محافظة الجيزة، وله العديد من الأنشطة الخدمية والمجتمعية.

يذكر أن الأمين العام لحزب المصريين الأحرار كانت قد كلفت فتحى عبدالعزيز السيد عبدالعزيز حارون أمينًا لمحافظة المنوفية، وصدّق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب على القرار.

وذلك أيضًا بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتعديلاته، وأيضًا لائحة النظام الأساسى للحزب.

كما سبق وأصدر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف اللواء طبيب أحمد التاودي بمهام رئاسة لجنة التطوير والابتكار بالحزب.