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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس المصريين الأحرار يكلف أحمد التاودي برئاسة لجنة التطوير والابتكار

الدكتور أحمد التاودي
الدكتور أحمد التاودي

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قراراً بتكليف اللواء طبيب أحمد التاودي بمهام رئاسة لجنة التطوير والابتكار بالحزب.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري وتعديلاته وقانون الأحزاب السياسية ولائحة النظام الأساسي للحزب، حيث تضمن القرار تكليف  اللواء طبيب أحمد حسن فوزي التاودي برئاسة لجنة التطوير والابتكار.

يذكر أن اللواء طبيب أحمد التاودي أستاذ الجراحة العامة و جراحة التجميل بالأكاديمية الطبية العسكرية، ويشغل منصب عميد كلية الطب جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا منذ عام٢٠٢٠ حتي الآن، كما تولي منصب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٠.

الأكاديمية الطبية العسكرية الدكتور أحمد التاودي حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل رئيس لجنة التطوير والابتكار

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