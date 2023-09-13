الحرية المصرى بالقليوبية ينظم ندوة دعم وتأييد الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة القليوبية، ندوة تحت عنوان "المسيرة والمسار لدعم الدولة والرئيس للتنمية والاستقرار"، والتي تأتي في إطار حملة الحزب بمبايعة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ونائب رئيس الحزب والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي بالحزب واللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، وحافظ موسى أمين التنظيم بالمحافظة، كما شرف الحضور وفد من محافظة الدقهلية بقيادة أمين الدقهلية الاستاذ عبد الفتاح الديب.



وتضمن الحفل عرضا مصورا لانجازات الرئيس وإلقاء قصائد شعرية في حب الوطن للشاعرة سحر عفيفي، وأشاد المتحدثون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والبيئية والسياسة الداخلية والخارجية طيلة التسع سنوات الماضية.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، إن مصر تمضي على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية وتحظى بثقة دول العالم والمنظمات والمجموعات الاقتصادية (بريكس ومجموعة العشرين) وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الفيومي، علي مواجهة حملات التشكيك وترويج الإشاعات من قبل جماعة الإخوان المسلمين وعملائهم في الداخل والخارج.

فيما أوضح الدكتور أحمد إدريس، أن فترة حكم الجماعة الإرهابية المرتبطة سياسيا كانت السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الإنتاج وإيرادات السياحة والذي أدى بدوره الي تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وبالتالي تدهور الاقتصاد المصري.

وأشاد إدريس في تنفيذ القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث شهدت كافة قطاعات الدولة نقله نوعية تمكنت من أحداث نهضة تنموية من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، وتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة من ضمنها مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، كما أشار إلى أهمية انضمام مصر مؤخرا لمجموعة البريكس إقتصاديا.

حضر الحفل عدد كبير من الأعضاء والرموز السياسية والحزبية والمثقفين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة ورجال المال والأعمال والصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي نهاية الحفل تم إصدار بيان يتضمن مبايعة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ٣٠/٢٤ لمواصلة جهود التنمية والاستقرار والحفاظ على الأمن القومي لمصر في الداخل والخارج.