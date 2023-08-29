إرادة جيل يعلن دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

أكد حزب ارادة جيل أن مسيرة التنمية والبناء والأمن والأمان تحتاج استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وكان تحالف الأحزاب المصرية طالب من منطلق مسئوليته السياسية بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات المقبلة؛ لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها.

وأعلن النائب/ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أن الحزب بكافة نوابة وقياداته وأعضاؤه أكدوا أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الصعبة التي تواجه العالم كله، ولثقة الشعب المصرى الكبيرة في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعبور بمصر إلى بر الأمان والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.

لماذا ندعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة؟

وأضاف: بالمقارنة البسيطة بين كيف كنا في عام ٢٠١٤ وكيف أصبحنا الآن في ٢٠٢٣ وخاصة من الناحية الأمنية والمشروعات العملاقة، يدعونا إلى دعم ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستمراره في قيادة سفينة الوطن لبر الأمان والتنمية والرخاء.

وأضاف النائب تيسير مطر رئيس الحزب أن قرار الحزب بدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده (سياسا" -واقتصاديا "- واجتماعيا" ) وان هذة المرحلة تتطلب الأصطفاف الوطني من اجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة.

الدعم التام للرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية

واختتم مطر: لذلك يعلن حزب ارادة جيل بإجماع نوابه وأعضاؤه بجميع الأمانات بجمهورية مصر العربية الدعم التام للرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك من أجل الوصول الى تطلعات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية ومواجهه التحديات المحيطه بمصرنا والمصريين واستمرار الامن والامان بتكاتف وتماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام.