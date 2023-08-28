رئيس حزب إرادة جيل يعلن تأييدهم للرئيس السيسي بالانتخابات

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف الأحزاب المصرية، إن هناك 42 حزبًا أصدروا بيانات خاصة بدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، الدولة المصرية تعيش الآن عصر ديمقراطية، لذا لا يمكن لأحد منع أي شخصية تريد الترشح في الانتخابات المقبلة، ولكن يمكن القول أيضًا إن الشعب المصري من حقه أن يطالب بما يرغب أن يكون رئيسه السنوات المقبلة، وبناء على هذه الرغبة أعلن رغبة الحزب كاملة في أن يتقدم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وتابع: "لابد من مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة ورغم شعورنا بالمجهود الثقيل المسند له إلا أننا لا بد أن نطالبه بالاستمرار في المسيرة لصالح مصر وأولادنا ومستقبلنا، الرئيس بدأ مسيرة التنمية ويجب تكملة الطريق حتى النهاية".

الأمن أعضم الانتصارات

وأضاف في حديثه، أنه من أعظم النعم التي يعيش بها الشعب المصري الآن هي نعمة توفير الأمن، حيث بعد استقرار الدولة حققت مصر إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة، وكل هذا بتكاتف الشعب مع الجيش والشرطة.