تحالف الأحزاب المصرية يرحب بقرار انضمام مصر لـ"بريكس"

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا ترحيبه بقرار انضمام مصر إلى تجمع بريكس الاقتصادى خلال القمة المنعقدة حاليا فى جنوب إفريقيا، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن هذا القرار يمثل انتصارا لسياسة السيسي الخارجية، وانفتاح مصر على دول العالم من أجل مصالحها الاقتصادية.



وأضاف النائب تيسير مطر، أن هذا القرار سوف يصب فى مصلحة المواطن المصرى خاصة أن تجمع بريكس يسعى الى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلًا من الدولار؛ مما يسهم فى معالجة الفجوة الدولارية التي تواجه مصر حاليًا.

كان أعلن رئاسة مجلس الوزراء، حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع "البريكس" بجنوب إفريقيا، والتي بدأت قبل قليل نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كان وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلس"، تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.