الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الاقتصاد: اهتمام بريكس بانضمام مصر إليها يعكس أهميتها

بريكس
بريكس

علقت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، على دعوة مصر للانضمام لتكتل "بريكس" يناير 2024، قائلة إن اهتمام بريكس بانضمام مصر إليها يدل على أهمية الدولة المصرية.

وأضافت أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن العالم يسعى لما يسمى بالسلام الاقتصادي لعالم متعدد الأقطاب.

وأشارت إلى أن مصر ابتكرت لنفسها نهجًا جديدًا في الاتجاه نحو البريكس مع الحفاظ على التوازنات العالمية، موضحة أن مصر تحتاج إلى البريكس والعكس صحيح.

وتابعت: "مصر لديها عوامل مهمة جدًا يحتاجها هذا التجمع والتكتل العالمي، فمصر هي نافذة العالم على منطقة الشرق الأوسط والبوابة الذهبية للقارة الإفريقية".

وأكدت أن مصر أيضًا جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق التي لا يكون لها أي قيمة دون وجود مصر بها، بالإضافة إلى أن مصر في الفترة الأخيرة سعت إلى شراكات سواء الثنائية أو الثلاثية وتتمتع بعلاقات مهمة وممتازة مع جميع دول التكتل.

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