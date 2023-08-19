السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحالف الأحزاب يشيد بقرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين يتعامل بمصداقية وصراحة شديدة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

علق النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف الأحزاب المصرية، علي قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم ومنهم أحمد دومة، كما علق علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه الحرية شئ عظيم، مشيداً بقرار الرئيس السيسي بالإفرراج عن المحبوسين، بصرف النظر عن طبيعة التهمة أو التوجه السياسي.

وتابع:" عايز أقول للرئيس السيسي إحنا بنحبك وكل يوم بنحبك زيادة، لأن حضرتك بتتعامل معانا بصراحة ومصداقية شديدة، وكل ده كويس لتكوين الوعي والمعرفة لدي المواطن المصري، لأنه عندما يكون هناك معلومة تريح الأشخاص".

وأشار رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن لقاء الرئيس بطلاب الأكاديمية العسكرية، مهمة وأن الرئيس لا يدخر جهد في التواصل مع الشعب عبر أي نافذة.

 

الحياة اليوم لبنى عسل تيسير مطر إرادة جيل

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