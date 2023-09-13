الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب بملتقى شباب مصر: اتفاق على دعم إعادة ترشح الرئيس لولاية جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شارك شباب تحالف الأحزاب المصريه فى الملتقى الأول لشباب مصر، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

 وأعلن أحمد نصار، أمين شباب حزب إرادة جيل، وممثل شباب  تحالف الأحزاب المصرية، دعم شباب تحالف الأحزاب المصرية الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

وأشاد شباب التحالف بتوصيات الملتقى التي تم اتفاق عليها جميع المشاركين، وهي دعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، والبدء في تنفيذ سلسلة من الملتقيات الشبابية على مستوى المحافظات بالاشتراك بين الأحزاب والكيانات في الفترة القادمة، ودراسة مشروع خدمي مجتمعي سياسي مشترك بين الكيانات المشاركة لخدمة قطاع الشباب في محافظات مصر.

الملتقى تجربة فريدة

وأكد شباب التحالف أن تجربة الملتقى هي تجربة فريدة من نوعها تحظى باهتمام العديد من قيادات الأحزاب السياسية.

ويأمل شباب التحالف أن تتكرر تلك التجمعات الشبابية على مستوى التحالف والمشاركة مع العديد من الكيانات الأخرى والأحزاب لدعم  الرئيس والدولة المصرية في المرحلة القادمة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل شباب مصر.

وخاطب شباب تحالف الأحزاب المصرية أمين عام التحالف النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بتكرار تلك التجمعات الشبابية التي يستفيد منها كل شباب التحالف بتبادل الأفكار والخبرات السياسية بينهم.

التجمعات الشبابية

وأكد النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، أن تلك التجمعات الشبابية ستتكرر في المرحلة المقابلة لدعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وسيكون لهم دور محوري في خطة التحالف لدعم ترشيح الرئيس.

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الملتقي الاول لشباب مصر حزب مستقبل وطن أمين شباب حزب إرادة جيل فترة رئاسية قادمة توصيات الملتقى

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