600 نائب وقيادة حزبية يدعمون ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

انطلقت فعاليات الجولة الثالثة من «ملتقى الأحزاب السياسية»، الذى يعد الملتقى الأكبر والأضخم لتأييد ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

ونظم حزب «مستقبل وطن» الجولة الثالثة من الملتقى، مساء أمس الأول، فى صالة مغطاة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمشاركة أكثر من ٦٠٠ قيادة سياسية وكوادر ونواب أحزاب: «مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر»، إلى جانب ممثلين عن «تنسيقية شباب الأحزاب»، و«تحالف الأحزاب السياسية»، الذى يضم أكثر من ٤٠ حزبًا.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى عن إنجازات وخطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم، وما نفذه من إصلاحات وإنجازات ومشروعات قومية وتنموية فى مختلف القطاعات بجميع المحافظات، وكذلك الإنجازات الخارجية التى من شأنها الارتقاء بمكانة الوطن، كما استعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة والتعليم.

«مستقبل وطن»: إجماع على تأييده بين كل طوائف الشعب

أعلن أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، عن دعم وتأييد الحزب لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، فى ظل التقدم الكبير الذى شهدته الدولة فى كل القطاعات، بهدف توفير حياة كريمة لجموع المواطنين، وتعزيز أركان الجمهورية الجديدة.

ووجه «عبدالجواد» الشكر لأهالى محافظة الشرقية، الذين تصدوا بكل قوة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، حتى تم تطهير البلاد منها، مضيفًا: «سنسعى لمزيد من التوافق لمصلحة الدولة، ودعوة الرئيس للحوار الوطنى خلقت لنا حالة من الانتعاش، وكلنا ثقة فى وعى وشخصية الشعب فى الأزمات، فهو شعب يصطف خلف قيادته لمزيد من الإنجازات». وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن التعددية الحزبية القائمة والثراء السياسى الحالى هما غير مسبوقين فى الحالة المصرية، وهو ما تم بفضل توجيهات القيادة السياسية. وقال الإعلامى يوسف الحسينى، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن هناك حالة من الإجماع بين كل طوائف الشعب لتأييد القيادة السياسية والرئيس السيسى لولاية جديدة.

«حماة الوطن»: حشد المؤيدين فى مختلف المحافظات

شدد اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، على أن الحزب يعمل على تحقيق رؤيته الوطنية والمشاركة فى بناء الوطن جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للدولة، والأحزاب الأخرى التى تسعى لنفس الهدف، لأن الوطن يستحق بذل كل غالٍ ونفيس من أجله، معتبرًا أن واحدًا من الأوجه المهمة لهذه الرؤية، هو دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس الشيوخ، إن «حماة الوطن» هو أول حزب سياسى يعلن عن تأييده ودعمه الرئيس السيسى، ويطالبه بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بعد أخذ رأى الهيئة العليا وقواعد الحزب المنتشرة فى المحافظات. وأشار الدكتور أشرف سعد، أمين الحزب فى الشرقية، إلى استعداد الأمانة للانتخابات الرئاسية من خلال قواعدها المنتشرة فى كل ربوع المحافظة، وذلك لحشد مؤيدى الحزب لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، من أجل جنى ثمار التنمية

«مصر الحديثة»: التصويت واجب بغض النظر عن االختيار

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب «مصر الحديثة»، إن الحزب يعمل على حشد المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أن النزول للمشاركة ضرورى بغض النظر عن الاختيار نفسه، فى ظل ما تشهده مصر من تنوع سياسى وحزبى بصورة غير مسبوقة. وأضاف «دعبس»: «مصر تنعم الآن بتنوع ومشاركة فاعلة للأحزاب، بعدما كان العمل الحزبى مهمشًا وليس له دور».

«المؤتمر»: من بدأ شيئًا عليه م استكماله للنهاية

أعلن مجدى مرشد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، عن استقرار الحزب بالإجماع على أن «من بدأ شيئًا لا بد له أن يستكمله»، لذا فإن الحزب «يحمّل الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية وأمانة الترشح لفترة رئاسية جديدة». وأضاف «مرشد»: «بعد أن وضع الرئيس السيسى أساس البنية التحتية التى تهالكت على مدار عقود، لا بد له من استكمال خطة التنمية فى كل المجالات».

«القبائل العربية»: قهَر العقبات وحقق الكثير من الإنجازات

قال كامل مطر، رئيس «مجلس القبائل والعائلات المصرية»، إن القبائل العربية لها دور وطنى فى مساندة ودعم الدولة، وتحرص دائمًا على ذلك. وأضاف «مطر»: «استطاعت القيادة السياسية فى مصر قهر كل العقبات»، مشيدًا بما تحقق من إنجازات فى جميع المجالات بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استطاع القضاء على الإرهاب.

أسر وأطفال يحملون صور الرئيس: «كمّل واحنا معاك»

شارك فى «ملتقى الأحزاب السياسية» عدد كبير من الأهالى وأطفالهم، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة جديدة، من أجل إكمال خطة التنمية التى بدأها. وقال الحاضرون إن مصر الآن مقبلة على مستقبل مشرق فى ظل جمهورية جديدة رفع رايتها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

