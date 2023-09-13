الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تجديد حبس زوج المطربة بوسي المتهم بسرقة شيكات بـ8 ملايين 45 يومًا

زوج المطربة بوسي
زوج المطربة بوسي سابقآ

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس هشام ربيع  زوج المطربة بوسي؛ في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني “فطين” بخاصية الفيديو كونفرانس، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي 45 يومًا

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج الفنانة بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته “كفتة الفوال”، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها "بوسي"، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

محكمة جنايات القاهرة المطربة بوسي هشام ربيع زوج المطربة بوسي المنتج الفني “فطين” الفيديو كونفرانس الشيكات المسروقة

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