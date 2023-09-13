الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

فيديو كونفرانس.. بدء جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسي

المطربة بوسي وهشام
المطربة بوسي وهشام ربيع

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي؛ في اتهامه بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها المنتج الفني “فطين” بخاصية الفيديو كونفرانس.

نظر تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسى 

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023 يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج الفنانة بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته “كفتة الفوال”، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

تبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها "بوسي"، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه في أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

محكمة جنايات القاهرة المطربة بوسي المنتج الفني “فطين الفيديو كونفرانس صاحب محلات حلاقة

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