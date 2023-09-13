الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المقاولون العرب" تحصد 7 جوائز عن أعمالها في مسابقة "MEED" الدولية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة المقاولون العرب، حصدت 7 جوائز عن أعمالها بالمشروعات المتنوعة، فى مسابقة مؤسسة "MEED" الدولية لتقييم أفضل المشروعات الهندسية على المستوى الإقليمي للشرق الأوسط، والتى تم إعلان نتيجتها صباح اليوم.

تفاصيل جوائز المقاولون العرب


وأوضح المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الجائزة الأولى في فئة مشروعات التطوير، حيث حصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو على المركز الأول في مصر، والذى تنفذه وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طريق نخبة من شركات المقاولات الوطنية على رأسها شركة المقاولون العرب، وجاءت الجائزة الثانية في فئة مشروعات محاور الطرق، حيث حصل مشروع محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، على المركز الأول في مصر، وتنفذه شركة المقاولون العرب مع بعض الشركات الوطنية، تحت إشراف وتخطيط وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير.

وأضاف المهندس أحمد العصار: “الجائزة الثالثة في فئة المشروعات الصغيرة ذات قيمة أقل من 50 مليون دولار، حيث حصل مشروع تطوير ميدان التحرير علي المركز الأول بمصر، ونفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما الجائزة الرابعة في فئة مشروعات المياه، حيث حصل مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على المركز الأول في مصر، وتم تنفيذه عن طريق تحالف شركة المقاولون العرب مع بعض الشركات الوطنية، تحت إشراف وزارة الري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أن الجائزة الخامسة في فئة المشروعات الاجتماعية والتعليم، حيث حصل مشروع مركز الإبداع التكنولوجي بجامعة القاهرة علي المركز الاول، ونفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف وزارة الاتصالات، بينما جاءت الجائزتان السادسة والسابعة في فئة مشروعات البناء، حيث حصل مشروع المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة علي المركز الأول، ونفذته شركة المقاولون العرب، بجانب مشروع برج مييراد علي المركز الأول بدولة قطر.

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