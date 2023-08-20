فايكنج للبواخر والمقاولون العرب تفتتحان أحدث الفنادق العائمة بأسوان

شهدت مدينة أسوان احتفالًا كبيرًا جرى خلاله افتتاح فندق "فايكنج أتون" والذى يعد أحدث الفنادق العائمة التابعة لشركة "فايكنج" للبواخر والتي تم تصنيعها بالترسانة النهرية لشركة المقاولون العرب بالمعصرة.

حضر الاحتفال الدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، وعدد من المسئولين.

وأشار المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أن الشركة تعمل فى مجال تصنيع الفنادق العائمة وتمتلك خبرات كبيرة وإمكانات هائلة.

ولفت إلى قيامها بإنشاء العديد من الفنادق العائمة وكذلك صيانتها ويتم ذلك بإحدى ترساناتها بالمعصرة أو بأسوان أو بالإسماعيلية.

وأعرب فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس أيمن عطية، عضو مجلس الإدارة عن فخر واعتزاز الشركة بما تقدمه من دعم صناعة السياحة فى مصر من خلال تصنيع فنادق عائمة جديدة لاستيعاب الحركة السياحية.

ووجه المهندس أحمد العصار الشكر إلى رئيس شركة فايكينج على ثقته الكبيرة بالشركة واستمرار التعاون بين الشركتين والذى تقوم الشركة من خلاله بإنشاء الفنادق العائمة لشركة فايكنج. وفى كلمته أشاد السيد تورستن هيجين، رئيس مجلس إدارة شركة فايكنج للبواخر السياحية بمستقبل السياحة فى مصر، ووجه الشكر لشركة المقاولون العرب على الالتزام والجودة الكبيرة التى تتميز بها أعمالها فى مجال تصنيع الفنادق العائمة.

شهد مراسم التدشين عدد كبير من كبار الشخصيات الأجنبية فى مجال السياحة العالمية والأستاذ محمد البنا، والأستاذ شريف البنا رئيس شركة كوزموس إيجيبت، والمهندس حسن مصطفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس خالد عيسى، عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس أحمد عيسى، رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي، مدير إدارة ترسانة المعصرة المنفذة للأعمال، والمهندس علاء عبدالحميد، نائب مدير الإدارة للشئون الفنية.

وتعد الباخرة فايكينج أتون أحدث المنشآت السياحية بنهر النيل، وهى بطول كلي يبلغ 72 مترًا، وعرض 14.5متر، وارتفاع 10.30 متر، ويصل وزنها إلى 750 طنًا، وتضم 41 غرفة وسويت، وتم إنشاؤها بإشراف من هيئة الإشراف البحرية الدولية اللويدز ريجيستر الإنجليزية، وتعد واحدة من الواجهات السياحية والاستثمارية العالمية فى الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة طبقًا لمتطلبات هيئة الملاحة النهرية المصرية.