الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" بالتعاون مع شركة ميركونز الأنجولية

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهدت دبي أمس توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" في إطار شراكة بين شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الانجولية.

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبناء جسور التعاون مع الدول الافريقية الشقيقة،  وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة الافريقية .

وقال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ستختص الشركة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا، مضيفا:  يأتي توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو،  وزير الاسكان والبنية التحتية الانجولي، للقاهرة بناء علي دعوة من نظيره المصري الدكتور عاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا، و عقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الانجولية و شركات المقاولات المحلية.
و في ذات السياق من المقرر  استكمال التعاون بزيارة الدكتور عاصم الجزار إلى دولة أنجولا خلال الشهر القادم لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاسكان والبنية التحتية بأنجولا طبقا لما تم الاتفاق  عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الانجولي.

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المقاولون العرب لواندا عثمان احمد عثمان ميركونز الأنجولية شركة ميركونز الأنجولية

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