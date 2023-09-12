الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المسلمانى وأسامة الشيخ يقدمان واجب العزاء لتامر أمين فى وفاة والدته

عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين

حرص الإعلامي والصحفي أحمد المسلماني على تأدية واجب العزاء في الراحلة عفاف يحيى، والدة الإعلامي تامر أمين، بمسجد الشرطة في الدراسة.

كما حرص كل من أسامة الشيخ، رئيس قطاع قنوات الرياضة في الشركة المتحدة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامية نوليا مصطفى على تقديم واجب العزاء في الراحلة.

 

بدء عزاء والدة الإعلامى تامر أمين بمسجد الشرطة فى الدراسة

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

كانت الكاتبة الصحفية عفاف يحيى والدة الإعلامي تامر أمين، توفيت السبت الماضي الموافق 9 من سبتمبر الجاري بعد صراع مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بأحد المستشفيات بمدينة نصر. وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السلام في مدينة نصر.

نبذة عن الراحلة عفاف يحيى

عملت عفاف يحيى كرئيسة قسم التحقيقات في جريدة الأخبار، كما تولت مسئولية قسم ليلة القدر للصحافة النسائية، وتعتبر مَن خلقت مكانًا للصحافة النسائية، وكانت معروفة بالأخلاق العالية والكفاءة المهنية التي وصفها بها زملاؤها ومَن عاصروها.

عزاء والدة تامر أمين

عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
عزاء والدة تامر أمين
الراحلة عفاف يحيى العزاء الشرطية تامر أمين الاعلامي تامر أمين

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