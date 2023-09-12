المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تاجر هيروين بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، في حكمها الصادر ضد متهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازته سلاح ناري بالسجن المشدد 6 سنوات كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 100 ألف جنيه، وعاقبته بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح ناري

تحقيقات النيابة العامة

كانت النيابة العامة قدد أحالت المتهم إلى المحاكمة عقب إجراءاها كافة التحقيقات مع المتهم عقب القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

معلومات لضباط مباحث أخميم

كانت قد وردت معلومات من أحد المصادر السرية إلى ضباط مباحث مركز أخميم، تفيد بقيام عامل يبلغ من العمر 29 عاما، بالإتجار في المواد المخدرة وتحديدا الهيروين، وترويجه على عملاءه متخذا من دائرة سكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج الذي كلف مدير المباحث الجنائية بسرعة التحري على تلك المعلومات للتأكد من صحته واستكمال الإجراءات اللازمة.

ضبط تاجر الهيروين في أخميم

عقب التأكد من صحة تلك المعلومات، على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، خرجت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث مركز أخميم إلى مكان تواجد المتهم وعقب إعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدر وسلاح ناري ومبالغ مالية واقتياده على الفور إلى مركز شرطة أخميم.

اعترافات المتهم بالإتجار في الهيروين

بمواجهة المتهم أمام رئيس مباحث مركز أخميم أقر بحيازته للهيروين بقصد ترويجه على عملاءه من المدمنين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، كما أقر المتهم في اعترافاته بحجيازه للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه وحماية تجارته الغير مشروعة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وعلى الفور أحيل المتهم إلى النيابة التي أجرت التحقيق معه وبدورها أحالته للنيباة العامة وبدورها أحيل إللى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.