السجن 4 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه باستعراض القوة مع المجني عليه ' م.ا.'، كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل، بتهمة إحراز سلاح ناري بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي، وإبراهيم مرتضى إبراهيم، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، وبث الخوف في قلبه، حيث قام بإطلاق النار من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما.

وباتخاذ الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت له النيابة العامة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.