الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 وعدد أيام العطلات المتبقية

اجازات
اجازات

ترتفع معدلات البحث عن الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والتي تشهد إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445  مع اقتراب نهاية الشهر  الميلادي. 

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

في الشهر التالي نرصد الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023، وكذلك إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 الموافق هجريًا 12 ربيع الأول 1445 اليوم الوحيد من الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر والذي يكون بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ومن المتوقع أن  يتم ترحيل  إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس من  28 سبتمبر 2023،  وهي السياسة المتبعة من الحكومة منذ سنوات قريبة وذلك  كي يستفيد العاملون بالإجازات المجمعة للإجازات الرسمية وكذلك العطلات الأسبوعية. 

العطلات الأسبوعية المتبقية في شهر سبتمبر  2023

يتبقى من العطلات الأسبوعية في سبتمبر 2023 6 أيام وهي 

الجمعة  15  سبتمبر 2023 

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة  22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة  29 سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023

لاستغلالها صح.. العطلات الرسمية المتبقية في عام 2023

قائمة مواعيد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2023 للموظفين والعمال

الإجازات الرسمية المنتظرة في شهر أكتوبر 2023 

من المنتظر مع حلول شهر أكتوبر 2023 أن نحتفل بالذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973 وعيد القوات المسلحة ويصادف يوم  الإجازة الرسمية يوم الجمعة 6 أكتوبر ومن المتوقع أن تخصص الحكومة يوم أخر للاحتفال بهذا اليوم بحيث يحصل العاملون على يوم إضافي بخلاف يوم الجمعة ويكون إما يوم الخميس 5 أكتوبر أو الأحد 8 أكتوبر. 

العطلات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2023 

يحصل العاملون في شهر أكتوبر على 8 أيام وتكون أيام الاجازة كالتالي 

الجمعة  6 أكتوبر 2023 

السبت 76 أكتوبر 2023

الجمعة  13 أكتوبر 2023

السبت  14 أكتوبر 2023

الجمعة 20 أكتوبر 2023

السبت 21 أكتوبر 2023

الجمعة 27 أكتوبر 2023

السبت 28  أكتوبر 2023

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العطلات الرسمية المتبقية في 2023 وقائمة الإجازات الأسبوعية لهذا العام

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بينهم إجازة المولد النبوي.. عدد أيام الإجازات في شهر سبتمبر 2023

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