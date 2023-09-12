الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 وعدد أيام العطلات المتبقية

ترتفع معدلات البحث عن الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والتي تشهد إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1445 مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي.

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

في الشهر التالي نرصد الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023، وكذلك إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 الموافق هجريًا 12 ربيع الأول 1445 اليوم الوحيد من الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر والذي يكون بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس من 28 سبتمبر 2023، وهي السياسة المتبعة من الحكومة منذ سنوات قريبة وذلك كي يستفيد العاملون بالإجازات المجمعة للإجازات الرسمية وكذلك العطلات الأسبوعية.

العطلات الأسبوعية المتبقية في شهر سبتمبر 2023

يتبقى من العطلات الأسبوعية في سبتمبر 2023 6 أيام وهي

الجمعة 15 سبتمبر 2023

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة 29 سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023

الإجازات الرسمية المنتظرة في شهر أكتوبر 2023

من المنتظر مع حلول شهر أكتوبر 2023 أن نحتفل بالذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973 وعيد القوات المسلحة ويصادف يوم الإجازة الرسمية يوم الجمعة 6 أكتوبر ومن المتوقع أن تخصص الحكومة يوم أخر للاحتفال بهذا اليوم بحيث يحصل العاملون على يوم إضافي بخلاف يوم الجمعة ويكون إما يوم الخميس 5 أكتوبر أو الأحد 8 أكتوبر.

العطلات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2023

يحصل العاملون في شهر أكتوبر على 8 أيام وتكون أيام الاجازة كالتالي

الجمعة 6 أكتوبر 2023

السبت 76 أكتوبر 2023

الجمعة 13 أكتوبر 2023

السبت 14 أكتوبر 2023

الجمعة 20 أكتوبر 2023

السبت 21 أكتوبر 2023

الجمعة 27 أكتوبر 2023

السبت 28 أكتوبر 2023