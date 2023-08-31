قائمة مواعيد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2023 للموظفين والعمال

مواعيد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2023 سؤال يتم تداوله خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين منهم العاملين والموظفين من كل محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة مواعيد العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023، لقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

وتزامناً مع تساؤلات الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023، يرصد موقعنا “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية قبل بدء شهر سبتمبر 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تعرف على قائمة مواعيد العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023 للموظفين والعمال وباقي أيام السنة.

مواعيد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

وفي السطور التالية نرصد لكم مواعيد العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023 إستعداداً لها ولتقضية وقت ممتع بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي:

1 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم السبت 2 سبتمبر إجازة أسبوعية.

2 -إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة 8 سبتمبر إجازة أسبوعية.

3 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم السبت 9 سبتمبر إجازة أسبوعية.

4 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة 15 سبتمبر إجازة أسبوعية.

5 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم السبت 16 سبتمبر إجازة أسبوعية.

6 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة 22 سبتمبر إجازة أسبوعية.

7 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم السبت 23 سبتمبر إجازة أسبوعية.

8 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة 29 سبتمبر إجازة أسبوعية.

9 - إجازات شهر سبتمبر 2023 يوم السبت 30 سبتمبر إجازة أسبوعية.

قائمة مواعيد العطلات الرسمية لنهاية العام الحالي 2023

والجدير بالذكر، أصبحت نهاية عام 2023 قريبة جداً، ومع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد بدء المدارس والجامعات، ستكون الإجازات المتبقية خلال 2023 في مصر:

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973

وفي سياق متصل.. أعلن مجلس الوزراء، عن منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الإجازات التي تقتطع منتصف الأسبوع، في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة.