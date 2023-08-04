ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023 للقطاعات العاملة بالعام والخاص، خاصة في ظل سعي المواطنين للهروب من حر الصيف والتوجه إلى المصايف والقرى السياحية لقضاء العطلة مع الأسرة.

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023

نعرض في التقرير التالي مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023 والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.

خلال شهر أغسطس يتاح العطلات الأسبوعية فقط ولا يوجد أي مناسبات رسمية للاحتفال بها أو الحصول على إجازات رسمية خاصة بها.

تبدأ أولى أولى العطلات الأسبوعية في شهر أغسطس من الغد الجمعة 4 أغسطس وتكون العطلات الأسبوعة 8 أيام خلال شهر أغسطس.

الجمعة 4 أغسطس 2023.

السبت 5 أغسطس 2023 .

الجمعة 11 أغسطس 2023.

السبت 12 أغسطس 2023.

الجمعة 18 أغسطس 2023 .

السبت 19 أغسطس 2023.

الجمعة 25 أغسطس 2023.

السبت 26 أغسطس 2023.

العطلات الرسمية خلال عام 2023

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

إجازات شهر سبتمبر 2023

يبدأ شهر سبتمبر بالعطلة الأسبوعية الجمعة 1 سبتمبر 2023

السبت 2 سبتمبر 2023

الجمعة 8 سبتمبر 2023

السبت 9 سبتمبر2023

الجمعة 15 سبتمبر 2023

السبت 16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023

السبت 23 سبتمبر 2023

الجمعة 29سبتمبر 2023

السبت 30 سبتمبر 2023