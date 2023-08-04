الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023

إجازة
إجازة

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023 للقطاعات العاملة بالعام والخاص، خاصة في ظل سعي المواطنين للهروب من حر الصيف والتوجه إلى المصايف والقرى السياحية لقضاء العطلة مع الأسرة.

مواعيد إجازات شهر أغسطس ٢٠٢٣ والإجازات المتبقية لنهاية العام

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023

نعرض في التقرير التالي مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023 والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.

خلال شهر أغسطس يتاح العطلات الأسبوعية فقط ولا يوجد أي مناسبات رسمية للاحتفال بها أو الحصول على إجازات رسمية خاصة بها. 

تبدأ أولى أولى العطلات الأسبوعية في شهر أغسطس من الغد الجمعة 4 أغسطس وتكون العطلات الأسبوعة 8 أيام خلال شهر أغسطس.

الجمعة 4 أغسطس 2023.

السبت 5 أغسطس 2023 .

الجمعة 11 أغسطس 2023.

السبت 12 أغسطس 2023.

الجمعة 18 أغسطس 2023 .

السبت 19 أغسطس 2023.

الجمعة 25 أغسطس 2023.

السبت 26 أغسطس 2023.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1455 وحكم الاحتفال به

الإجازات المتبقية فى عام 2023 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

 

العطلات الرسمية خلال عام 2023 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

إجازات شهر سبتمبر 2023 

يبدأ شهر سبتمبر بالعطلة الأسبوعية الجمعة 1 سبتمبر 2023 

السبت 2 سبتمبر 2023 

الجمعة 8 سبتمبر 2023 

السبت 9 سبتمبر2023 

الجمعة  15  سبتمبر 2023

السبت  16 سبتمبر 2023

الجمعة 22 سبتمبر 2023 

السبت 23 سبتمبر 2023 

الجمعة 29سبتمبر 2023 

السبت 30 سبتمبر 2023 

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