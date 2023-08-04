مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023
ترتفع معدلات البحث عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023 للقطاعات العاملة بالعام والخاص، خاصة في ظل سعي المواطنين للهروب من حر الصيف والتوجه إلى المصايف والقرى السياحية لقضاء العطلة مع الأسرة.
مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أغسطس 2023
نعرض في التقرير التالي مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فى شهر أغسطس 2023 والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.
خلال شهر أغسطس يتاح العطلات الأسبوعية فقط ولا يوجد أي مناسبات رسمية للاحتفال بها أو الحصول على إجازات رسمية خاصة بها.
تبدأ أولى أولى العطلات الأسبوعية في شهر أغسطس من الغد الجمعة 4 أغسطس وتكون العطلات الأسبوعة 8 أيام خلال شهر أغسطس.
الجمعة 4 أغسطس 2023.
السبت 5 أغسطس 2023 .
الجمعة 11 أغسطس 2023.
السبت 12 أغسطس 2023.
الجمعة 18 أغسطس 2023 .
السبت 19 أغسطس 2023.
الجمعة 25 أغسطس 2023.
السبت 26 أغسطس 2023.
العطلات الرسمية خلال عام 2023
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
إجازات شهر سبتمبر 2023
يبدأ شهر سبتمبر بالعطلة الأسبوعية الجمعة 1 سبتمبر 2023
السبت 2 سبتمبر 2023
الجمعة 8 سبتمبر 2023
السبت 9 سبتمبر2023
الجمعة 15 سبتمبر 2023
السبت 16 سبتمبر 2023
الجمعة 22 سبتمبر 2023
السبت 23 سبتمبر 2023
الجمعة 29سبتمبر 2023
السبت 30 سبتمبر 2023