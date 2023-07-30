إجازة من "لهيب الصيف".. انخفاض فى درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد الأيام السابقة، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة سيؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية على مستوى المحافظات.

وأكدت الهيئة أن انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري سيتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بنظيرتها خلال الأسبوع الماضي، ولكن مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة سيكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس المقبل يتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.