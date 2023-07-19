مع انتهاء إجازات شهر يوليو الرسمية، يشغل بال الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة المختلفة معرفة الإجازات المتبقية فى عام 2023 بعد إجازة ثورة 23 يوليو عبر “جوجل”.

ويشغل بال آلاف المواطنين معرفة موعد الإجازات والأعياد الرسمية، وخاصة أن هذه الأعياد ستمثل لعم مناسبات مهمة لديهم يحرصون بالاحتفال بها، وستكون إجازات رسمية وعطلات رسمية للدولة.

الإجازات المتبقية فى عام 2023 بعد إجازة ثورة 23 يوليو

ويقدم "الدستور " الإجازات المتبقية فى عام 2023 بعد إجازة ثورة 23 يوليو، وتفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية لنهاية العام 2023، وموعد اجازة راس السنة الهجرية، وإجازة 23 يوليو 2023 عدد أيام إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو، وذلك كما يلى.

الإجازات المتبقية فى عام 2023

إجازات شهر سبتمبر

إجازة المولد النبوى الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

إجازات شهر أكتوبر

إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

قرر رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وفي وحدات الإدارة المحلية، وفي شركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ويكون ذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

موعد إجازة 23 يوليو 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، كرئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن سوف يكون يوم الخميس الموافق يوم 20 يوليو 2023 هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة لعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وفي الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وفي شركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق في اليوم الأول في شهر المحرم في عام 1445 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك يكون بمناسبة رأس السنة الهجرية.

عدد أيام إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

وبذلك سيحصل المواطنون على الإجازة لمدة أربعة أيام متتالية، وهي يوم الخميس إجازة رأس السنة الهجرية، ويومي الجمعة والسبت إجازة رسمية، ويوم الأحد إجازة ثورة يوليو