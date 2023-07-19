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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445-2023 وأبرز رسائل التهنئة

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة من اليوم، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين والعاملين والموظفين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للحصول على العطلة الرسمية وتقضية وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين والعاملين والموظفين بمحافظات مصر لمعرفة موعد اجازة رأس السنة الهجرية، يرصد لكم “الدستور” التفاصيل خلال السطور التالية وأبرز رسائل التهنئة في رأس السنة الهجرية 1445، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، التي ستكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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رسائل التهنئة في رأس السنة الهجرية 1445

  • كل عام وأنتم بخير وعافية وسلامة ونجاح وأفراح لكم مستدامة وإجتماع مع الأحباب ولا عتاب أو ملامة.
  • عام سعيد ومديد لكم بإذن الله بمناسبة رأس السنة الهجرية التي أدعو الله لكم فيها أن تكون سنة مليئة بالخير والبشرات.
  • اللهم في بداية العام الهجري الجديد أسعد أحبتي ويسر لهم الخير وبشرهم في عامهم القادم بكل ما يسر وادفع عنهم التعب أو الضر.
  • أرق التهاني المكتوبة بأصدق المشاعر لأغلى صديق في الوجود كل عام وأنت إلى طاعة الله أقرب وأتمنى لك المزيد من السعادة والتوفيق في العام الجديد بإذن الله.
  • بعدد قطرات الندى وعطر الشذي اقدم التهاني لمن غلاه في قلبي ليس له مدى.
  • اللهم أرزق هذا الغالي مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب.
  • بدأت سنة هجرية جديدة على أغلى الأحباب، أتمنى من الله أن تكون دائما من قلبي قريب ويكون لك من الفرحة والسعادة نصيب.
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