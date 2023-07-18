نائبا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية "الأوقاف" بليلة رأس السنة الهجرية

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٥ بمسجد الإمام الحسين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر.

IMG-20230718-WA0023

IMG-20230718-WA0022

IMG-20230718-WA0021

IMG-20230718-WA0020

IMG-20230718-WA0019