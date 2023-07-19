ابتهالات وتواشيح.. احتفالات ليلة رأس السنة الهجرية بمسجد بدر فى بورتوفيق

احتفلت محافظة السويس بذكرى ليلة رأس السنة الهجرية بمسجد بدر ببورتوفيق، بحضور محافظ السويس وقيادات المحافظة والأزهر والأوقاف.

وأدى الحضور صلاة المغرب إستعدادا لبدء الاحتفال الذي استمر لما يقرب من ساعة وسط حضور كثيف وأجواء روحانية .

حضر الاحتفال محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر ، اللواء وليد نصار نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد صفار نائب مدير الأمن والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس.



كما حضر اللقاء كلا من: الدكتور علي عطا نائب رئيس جامعة السويس والشيخ عبدالله القحطاني نائباً عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ والنائب أحمد خشانة و النائب حافظ شوشة و النائب الدكتور سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وممثلي الشركات ورؤساء الأحياء وقيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي السويس وعدد من أئمة المساجد وقيادات مديرية الأوقاف .



وأدى المحافظ والقيادات ونواب السويس صلاة المغرب ثم بدأت الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ للشيخ محمود الكومي

وتحدث الشيخ إبراهيم راغب في كلمته عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وعن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، والتي جسدت منهجًا عظيمًا في التخطيط والإعداد الجيد والدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله.



وفي ختام كلمته دعا الشيخ الله أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان.



وقدم الشيخ عبد العال فوزي فقرة من الابتهالات والتواشيح الدينية عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.



وفي نهاية الاحتفال تبادل المحافظ التهاني مع شعب السويس بمناسبة ذكري هجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.



من جانبه قدّم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تهانيه القلبية لشعب السويس الكريم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربًا عن سعادته البالغة للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، داعيًا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عام رخاء لمصر وشعبها، مطالبًا الجميع بضرورة العمل والإتقان والاجتهاد، وأن نتكاتف جميعًا في سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالي مصر.