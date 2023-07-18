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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمهور الأوبرا يستقبلون نجوم الإنشاد بحفاوة كبيرة فى احتفالية السنة الهجرية الجديدة

احتفالية الأوبرا
احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد

انطلقت منذ دقائق على قناة الحياة، الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية "الإنشاد الديني"، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، ومشاركة المنشد وائل الفشني، الذي يحيي الفاصل الثاني من الحفل.

وبمجرد صعود المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، رفقة الفرقة الموسيقية على خشبة المسرح الكبير استقبلهم الجمهور بحفاوة كبيرة وظل التصفيق لمدة دامت أكثر من خمس دقائق، وبدأ الحفل بالأغنية الروحانية "إلى رحاب يثرب" كلمات عبدالفتاح مصطفى، وبعدها تغنى الفنان أحمد حسن بـ"مدد" كلمات عبدالمنعم السباعي، وألحان عبدالعظيم عبدالحق.

نقل الاحتفالية على شبكة قناة الحياة

ويتم نقل الحفل على شبكة قناة الحياة، في إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الدينية والوطنية في نفوس جموع الشعب المصري، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا.

برنامج حفل السنة الهجرية الجديدة

يشارك خلال الحفل عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال. 

ويضم البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لـ عبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبدالعظيم عبد الحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي والعمل الشهير قمر سيدنا النبي.

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