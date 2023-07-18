مبادرة "ابدأ" تهنئ الشعب المصري بحلول رأس السنة الهجرية

أعلنت مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تهانيها للشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية، وكان مفادها: "تهنئكم ابدأ بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، اعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير".

وداخل هذا الإطار دعمت ابدأ عدد كبير من المصانع في القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، مثل مصنع الأصدقاء الذي حصل مؤسسيه مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة 2023 STEM للاستدامة التي استضافتها منظمة أمديست وشركة بوينغ، بهدف دعم التحوُّل الأخضر في مصر، كما ساهمت المبادرة في تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات "ERP" بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وذلك لدعم المصانع باختلاف أنشطتها في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية، وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.