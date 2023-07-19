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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

إجازة رسمية
إجازة رسمية

مع بدء العام الهجرى الجديد 1445، يشغل بال آلاف من المواطنين معرفة هل غدا اجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية عبر جوجل، حيث أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه قد تم استطلاع هلال شهر المحرم، وأنه اليوم الأربعاء، وهو أول أيام الشهر وبداية للعام الهجرى 1445 هـ.

 هل غدا اجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير  هل غدا الخميس اجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية

موعد اجازة رأس السنة الهجرية 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء ، أصدر قرارا بأن سيكون يوم الخميس الموافق يوم 20 يوليو 2023 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، والهيئات العامة، وكافة وحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، ولشركات قطاع الأعمال العام، وفي شركات القطاع الخاص، بديلًا من التاريخ الميلادي الموافق لأول يوم الأول من شهر المحرم في عام 1445 هجرية، وذلك يكون بمناسبة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445-2023 وأبرز رسائل التهنئة

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 هل يجوز صيام أول أيام شهر محرم 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن التهنئة سوف تكون بمناسبة رأس السنة الهجرية كجائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت دار الإفتاء أيضا أنه سيجوز التطوع بصيام أول يوم في أيام شهر الله المحرم والذي هو أول شهر في شهور السنة الهجرية، وسيستحب الإكثار في هذا الشهر من خلال الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: 

  • قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم‪.

وتابعت: وصل النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” إلى المدينة في شهر ربيع الأول، ولكن جُعِل شهر المحرم بدء العام الهجري لأنه كان ببداية العزم على الهجرة؛ سيقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): 

  • [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ..
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