بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنأ الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانا رسميا لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال في بيانه المنشور عير الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".