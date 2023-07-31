في إجازة الصيف.. 5 روايات خيال علمي تصدرت مؤشرات البحث

تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية 5 روايات عن الخيال العلمي، من جانب محبى الخيال والإثارة والتشويق والغموض، خاصة في إجازة آخر العام، حيث يريد الكثير من القراء في أوقات فراغهم يقرأون في عالم المعرفة.

"الدستور" يرصد خلال السطور التالية 5 روايات رعب تصدرت محركات البحث خلال هذه الساعات.

رواية فرانكشتاين

فرانكشتاين في بغداد، رواية للكاتب العراقي أحمد سعداوي، صدرت في مارس 2013 صدر للرواية حتى الآن 28,000 نسخة على 14 طبعات، والرواية خيال علمي.

فقد صور الكاتب، بطل الرواية، ويدعى هادي العتاك، (بائع عاديات من سكان حي البتاويين وسط بغداد)، بجمع بقايا جثث ضحايا التفجيرات الإرهابية خلال شتاء 2005، ليقوم بلصق هذه الأجزاء فينتج كائناً بشرياً غريباً، سرعان ما ينهض ليقوم بعملية ثأر وانتقام واسعة من المجرمين الذي قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها.

رواية يوتوبيا

من تأليف أحمد خالد توفيق، صدرت في عام 2008، والرواية تحكى قصة شاب غني من يوتوبيا يريد أن يتسلى ويقوم بمغامرة لكسر ملل الحياة ورتابتها وهي صيد إنسان فقير من سكان شبرا واللعب به مع أصحابه، وتتحدث عن طبقتين.

رواية نيورومانسر ‏

هي رواية خيال علمي شهيرة ألفها ويليام جيبسون صدرت عام 1984، وهي أولى رواياته. فازت الرواية بعدد من الجوائز، ونالت شهرة واسعة كأحد أشهر أوائل روايات السيبربنك.

وتدور أحداث الرواية حول هاكر يستأجره شخص غامض للقيام بعملية قرصنة حاسوبية هامة.

وتهدف الرواية إلى ربط جهازي حاسوب فائقين يتمتعان بذكاء صناعي عالي، لينتج عن ذلك جهاز حاسوب جديد بمستوى ذكاء صناعي يتجاوز الحدود المسموح بها وفق القوانين في الرواية.

رواية قواعد العشق الأربعون

من الروايات التي تم تحويلها إلى عروض مسرحية كثيرة، كما تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، وهي رواية للكاتبة التركية ألف شفق نشرت عقب روايتها لقيطة إسطنبول، في هذه الرواية تسرد الكاتبة حكايتين متوازيتين، إحداها في الزمن المعاصر والأخرى في القرن الثالث العشر.

ونجد في الرواية لوحات متعددة لشخصيات من زمنين مختلفين الأول من خلال شخصية إيلا وعائلتها الذين يعيشون في ولاية ماساشوستس في الزمن الحاضر والعام 2008 تحديداً، والثاني في القرن الثالث عشر ميلادي حيث يلتقي الشمس التبريزي بتوأمه الروحي مولانا جلال الدين الرومي.

رواية اتصال contact كارل ساجان

من تأليف كارل ساجان، وتتحدث عن حلم البشر الدائم في إيجاد عالم موازٍ لعالمهم، وحين يتنقلون عبر الفضاء في رحلة شاقة، يجدون عالمًا كاملًا من الفضائيين، فيحاول البشر التعايش معهم، ولكن يريد الفضائيين البقاء وحدهم ويحاولون القضاء على البشر، وتحدث بينهما صراعات عديدة وتعصب إيديولوجي وديني يؤدي لمعارك طاحنة في سبيل البقاء من جانب الطرفين.