الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لاستغلالها صح.. العطلات الرسمية المتبقية في عام 2023

عطلة
عطلة

يبحث الموظفين والذين لديهم وظيفة يذهبون لها يوميًا عن الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للمواطنين، وتصدر موقع البحث الشهير "جوجل" كلمات العطلات الرسمية المتبقية في 2023.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور الإجازات الرسمية المتبقية في 2023 بالتزامن مع اقتراب نهاية العام:

العطلات الرسمية المتبقية في 2023:

يحصل المواطنين على إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر من الشهر القادم، ومن المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر ذاته، وذلك بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يطبق عادة خلال الإجازات الرسمية بهدف توفير الفرصة للموظفين في الاستفادة من الاجازة الرسمية مع الإجازة الأسبوعية.

بينهم إجازة المولد النبوي.. عدد أيام الإجازات في شهر سبتمبر 2023

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص 2023 وحكم صيامه

-إجازة عيد القوات المسلحة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، وتعتبر هذه آخر إجازة رسمية خلال عام 2023، وذلك لعدم وجود أي أحداث أخرى خلال باقية الاشهر بالعام.

إجازات رسمية خلال عام 2023:

عيد تحرير طابا، يوم الأحد 27 شعبان، والموافق 19 من شهر مارس 2023.

شم النسيم، الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 من شهر أبريل 2023.

عيد الفطر المبارك، الجمعة غرة شوال، الموافق 21 من شهر أبريل 2023.

عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 5 شوال، الموافق 25 من شهر أبريل الموافق 2023.

عيد العمال، الإثنين 11 شوال، الموافق 1 من شهر مايو 2023.

وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 من شهر يونيو 2023.

عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 من شهر يونيو 2023.

ثورة 30 يونيه، الجمعة 12 ذو الحجة، الموافق 30 من شهر يونيو 2023.

رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 من شهر يوليو 2023.

ثورة 23 يوليو، الأحد 23 من شهر يوليو 2023.

المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 من شهر سبتمبر 2023.

عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 من شهر أكتوبر 2023.

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