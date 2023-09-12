استعلام نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والأوراق المطلوبة

وفرت مشيخة الأزهر الشريف نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 بعد انتهاء مرحلة التقديم وفقًا للشروط التي وضعتها الأزهر للالتحاق بدفعة جديدة من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتعرض الدستور في التقرير التالي استعلام نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023.

استعلام نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال ، للعام الدراسي 2023-2024، ولمعرفة نتيجة التقديم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://azhar.eg/

اختيار أيقونة "نتائج الطلاب".

اختيار "نتائج طلاب رياض الأطفال".

إدخال الرقم القومي للطالب.

الضغط على زر "بحث"، وستظهر نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال ، والتي تتضمن اسم المعهد والمنطقة التابع لها.

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في إلغاء ترشيح أبنائهم، القيام بذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الدخول إلى أيقونة "خدمات ولي الأمر" واختيار "إلغاء الترشيح".

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

حددت إدارة الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال، وهي طلب التحاق هو نموذج يُستخرج من المعهد الأزهري الذي يرغب ولي الأمر في تسجيل نجله أو نجلته فيه، ويحتوي على بيانات ولي الأمر والطفل، بالإضافة إلى شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر، ويجب أن تكون شهادة الميلاد حديثة، ويجب أن تكون سارية المفعول حتى تاريخ التقديم، كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية، عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6 يجب أن تكون الصور الشخصية للطفل حديثة، ويجب أن تكون ملونة.

عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي .