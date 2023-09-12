الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب مصر الحديثة يشيد بتوجيهات السيسي لتقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب

وليد دعبس
وليد دعبس

أشاد الدكتور  وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة في بيان له اليوم بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى القوات المسلحة بتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين من كل من الشعب المغربي الشقيق نتيجة الزلزال الذي ضرب هذا القطر الشقيق.

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كما أشاد رئيس حزب  مصر الحديثة  بتوجيهات الرئيس أيضا للعمل في ذات الشأن الإنساني للشعب الليبي الشقيق نتيجة الإعصار الذي ضرب ليبيا وكذلك توجيه سيادته بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

واجب مصر تجاه الأشقاء 

وقال دعبس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لايدخر جهدا في العمل علي تخفيف آلام ومعاناة الأشقاء في كل من المغرب وليبيا وأن القوات المسلحة المصرية هي دائما للوقوف مع أشقائها العرب في أي محنة أو ألم أو معاناة.

وأضاف دعبس أن تقديم المعونات الطبية والغذائية وتقديم كل سبل الإغاثة فرض عين على كل عربي للتخفيف عن الأشقاء في المغرب وليبيا. 

وطالب دعبس مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المصري بالعمل على دعم الأشقاء في كل من ليبيا والمغرب والوقوف صفا واحدا مع الأشقاء وتقديم كافة سبل العون لهم سواء من أجهزة طبية ومستلزمات طبية ومواد غذائية ومخيمات وغيرها من الأمور التي تستخدم كطوارئ في مثل تلك المحن خاصة وان مصر هي الشقيقة الكبرى لكافة أشقائها العرب وهي ام الدنيا بالفعل وتثبت يوما بعد يوما انها بقيادتها وزعيمها الرئيس السيسي أول من يمد يد العون لكافة الأشقاء والكبير دائما يكون بأفعاله وأعماله.

قيادة حكيمة وجيش وطني 

وأشار دعبس إلى أن مصر  تقدم المساعدة والعون للأشقاء العرب في حالات الأزمات التي يمكن أن يتعرضوا لها، سواء كانت نتيجة الزلازل أو الأعاصير أو أي كوارث  طبيعية أخرى ففي ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش وطني يؤدي لكي تقوم  مصر بدورها ومسؤولياتها في المنطقة والإقليم، وتسعى جاهدة لتقديم المساعدة الفورية والمتنوعة للأشقاء العرب في حالات الطوارئ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  قال  في تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا".

ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

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